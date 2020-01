Sciopero dei controllori, Alitalia cancella 139 voli

ROMA - Alitalia cancellerà domani, martedì 14 gennaio, 139 voli sia nazionali che internazionali per lo sciopero dei controllori di volo proclamato da alcune sigle sindacali dalle 13 alle 17. Lo fa sapere la compagnia che sul proprio sito ha pubblicato l'elenco dei voli cancellati. Per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l'obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: il 75% dei passeggeri riuscirà a partire nella stessa giornata del 14 gennaio. © RIPRODUZIONE RISERVATA