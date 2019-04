​Alitalia, nessun problema per le prenotazioni: si vola fino a tutto il 2019

di Giusy Franzese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Niente panico: chi ha già comprato i biglietti per volare con Alitalia nei mesi estivi non avrà problemi. Le vacanze sono salve. Gli aerei della ex compagnia di bandiera decolleranno e arriveranno a destinazione. Come sempre. E con la puntualità che li contraddistingue: con il 90% dei voli atterrati in orario, lo scorso mese di febbraio FlightStats, autorevole società indipendente Usa, ha decretato Alitalia come la compagnia più puntuale al mondo. Insomma, i cinque milioni di passeggeri che, secondo quanto rivelato da uno dei tre...