Patuanelli: «Alitalia e Ilva tavoli complessi ma parzialmente ottimista. Mittal non ha diritto recesso»

Per quanto riguarda specificatamente Alitalia, invece, Patuanelli ritiene «ci siano le condizioni che mi fanno essere parzialmente ottimista per quello che succederà nelle prossime ore, ma devo attendere che il consorzio scriva ai commissari e le loro considerazioni conclusive e le determinazioni conseguenti. Attendo domani alla scadenza dell'ultima proroga concessa al costituendo consorzio», ha concluso.



Sull'Ilva, precisa il ministro, «è evidente che in questo momento ci siano interlocuzioni, altrettanto evidente è che ci sia un percorso giudiziario che riteniamo immotivato perché non ci può essere un diritto all'esercizio di recesso». Così, sulla vicenda ex Ilva, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un'informativa alla Camera. «Stiamo chiedendo ad Arcelor Mittal di recedere da questo diritto, che non ha, al fine di creare le condizioni per sedersi attorno a un tavolo e affrontare la situazione industriale, che deve essere al centro della discussione, così da tutelare il settore, i lavoratori e l'indotto», ha aggiunto il ministro.

i due tavoli più complessi fra quelli aperti al Mise sulle crisi industriali». Lo ha ribadito Stefano Patuanelli riferendo alla Camera sui tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo economico. «I tavoli aperti al Mise sono 149 ad oggi e sono in linea con gli ultimi 5 anni, il cui dato medio è di 151» ha aggiunto Patuanelli. «Centodue sono attive da più di 3 anni e il 28% è aperto da più di 7 anni. Ma - ha spiegato in un altro passaggio - le crisi di molte piccole aziende non arrivano al Mise».