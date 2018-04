Alitalia, presentate tre offerte: c'è anche Lufthansa. Ma si va verso rinvio a settembre

Manifestazione di interesse da Easyjet. «EasyJet, come parte di un consorzio, ha presentato oggi una nuova manifestazione di interesse nell'ambito della procedura di amministrazione di Alitalia, in linea con la strategia di easyJet per l'Italia». A comunicarlo è la compagnia low cost in una nota. «Data la natura del processo, il contenuto dell'offerta rimane confidenziale. Non vi è certezza ad oggi - sottolinea - che verrà raggiunto alcun accordo. easyJet intende fornire un ulteriore aggiornamento sul processo se e quando appropriato».

Tre offerte sono arrivate per acquistare. I commissari straordinari procederanno nei prossimi giorni all'esame delle stesse. Lo riferisce la compagnia in una nota.Fra le compagnie che hanno presentato l'offerta, c'è sicuramente. Interessate si erano dette anche la cordata. Oggi alle 16 scadevano i termini per farsi avanti con una proposta vincolante. Il 30 aprile era stata indicata invece come la data di scadenza per individuare l'offerta migliore da parte degli eventuali acquirenti della ex compagnia di bandiera. Nei giorni scorsi il ministro uscente dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, aveva detto che «gli acquirenti hanno rallentato per situazione politica» ma spazi per la vendita «ci sono». Ma davanti a uno scenario politico ancora incerto, senza un governo all'orizzonte, la vendita di Alitalia potrebbe avere tempi più lunghi e pertanto il termine del 30 aprile potrebbe essere esteso di sei mesi con un decreto ministeriale. Per la vendita dunque i tempi si allungano.. Si profila all'orizzonte una nuova fase di cassa integrazione straordinaria per il personale di Alitalia. I tre commissari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, hanno inviato il 6 aprile ai sindacati di categoria la richiesta di prorogare di ulteriori 6 mesi la cassa integrazione in scadenza il 30 aprile. «Si ritiene necessario l'intervento della cigs per una durata di ulteriori 6 mesi dal primo maggio al 31 ottobre», recita la missiva, secondo cui la nuova cassa proposta prevede il meccanismo della rotazione a zero ore e coinvolge 1.680 dipendenti. E nello specifico 90 comandanti, 360 hostess e steward e 1.230 addetti di terra. L'attivazione della cigs avverrà al termine della consultazione sindacale, viene precisato nella comunicazione. Nel ricevere la richiesta di Alitalia, i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e le associazioni professionali Anpac e Anpav hanno subito risposto chiedendo di far partire il confronto sui numeri della cassa. La scadenza del 30 aprile coincide anche col rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti di Alitalia.. Intantofa presente che il 31 marzo è scaduto il programma MilleMiglia 2013-2017, ma molti clienti di Alitalia non sono riusciti ad usufruire dei premi. Pertanto l'associazione chiede un incontro urgente con la compagnia. Federconsumatori spiega che il programma MilleMiglia di Alitalia, che consente di accumulare punti ogni volta che si acquista un biglietto aereo e di utilizzarli poi per volare pagando solo le tasse, conta cinque milioni di iscritti.