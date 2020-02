Air Italy, easyJet mette a disposizione biglietti da 39 euro per i passeggeri rimasti a terra

EasyJet tende una mano ai passeggeri di Air Italy. La compagnia low cost britannica ha messo a disposizione dei passeggeri della compagnia sarda una tariffa fissa di 39,99 euro, dedicata a chiunque sia in possesso di una prenotazione per volare tra Milano Malpensa e Napoli, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Cagliari e Tenerife tra il 26 febbraio e il 31 marzo 2020.



«Siamo molto dispiaciuti per quanto sta accadendo ad Air Italy e ci rendiamo conto della situazione di incertezza che stanno vivendo i passeggeri in queste ore» sottolinea una nota di easyJet. La tariffa sarà disponibile fino al 26 febbraio previa presentazione della prenotazione esistente con Air Italy.



