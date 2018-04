Concorso Agenzia delle Entrate, bando per 650 assunzioni: ecco come iscriversi

#Concorsi Online i bandi per l’assunzione di 510 funzionari tributari, 120 funzionari tecnici (di cui 2 assunti con un bando ad hoc per la Valle d’Aosta) e 20 esperti statistico-economici https://t.co/OYAOci4A8v — Agenzia Entrate (@Agenzia_Entrate) April 17, 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È partito ilche ha messo al bando. Sono quattro diverse selezioni per quattro differenti mansioni. Il bando si rivolge a laureati in giurisprudenza, scienze politiche, statistica, economia, ingegneria e architettura. Per tutti e quattro si tratta diIl primo campo è il più ampio con 510 posti per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria. L'assunzione è a tempo indeterminato.Il secondo bando è rivolto invece a 118 posti per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico. Il terzo riguarda solo 2 posti per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico, per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate della Valle d’Aosta. Il quarto infine è rivolto a 20 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività di esperto nelle analisi statistico-economiche, per gli uffici della sede centrale dell’Agenzia delle Entrate.​Per partecipare ad ognuno dei bandi proposti è necessario iscriversi telematicamente su 4 portali differenti, dove registrarsi per poi compilare la domanda di partecipazione, utilizzando i dati di accesso che verranno forniti tramite mail. Il termine ultimo per iscriversi è il 17 maggio. Ai candidati è offerta la possibilità di proporre una sola sede regionale.Per essere ammessi alla prova sarà necessario superare un test. Una prova attitudinale consistente in una serie di quiz a risposta multipla. Avranno accesso a una prova tecnico-professionale solamente coloro che otterranno un punteggio di almeno 24/30. Allo stesso modo saranno ammessi al successivo tirocinio teorico-pratico integrato, solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio di almeno 24/30.Terminato il tirocinio, la commissione sottoporrà i candidati a una prova orale, sulle materie della prova scritta. In più, si verificheranno le conoscenze informatiche e della lingua inglese. La prova orale risulterà superata con un punteggio di almeno 24/30.