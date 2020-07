Agenzia delle entrate, pubblicati in anticipo gli elenchi del 5 per mille: Airc in testa. Ecco ammessi ed esclusi

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato in anticipo, rispetto alla data del 31 luglio 2020 prevista dall'articolo 156 del decreto Rilancio, gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2019, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. In tal modo - si legge in una nota - l'Agenzia ha inteso dare una risposta concreta e il più vicino possibile alle esigenze dei beneficiari: oltre 58mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici ed enti gestori delle aree protette, cui s'aggiungono 8.032 Comuni. L'elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è quindi già online insieme alle scelte e agli importi attribuiti, ed è consultabile sul sito dell'Agenzia nell'area tematica «5 per mille».

Elenchi ammessi ed esclusi

L'elenco degli ammessi comprende in totale 58.636 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica gli enti del volontariato (47.522), a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (10.372), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (500), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (112) e gli enti gestori delle aree protette (24). In particolare, ai Comuni per il 2019, sono destinati 14,9 milioni di euro.

L'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) occupa anche per il 2019 il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 412mila le scelte espresse con un importo totale che supera i 18,6 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per l'Airc superano 1 milione, con oltre 40 milioni di euro di beneficio. In totale, l'importo destinato all'Airc nel settore della ricerca scientifica e della ricerca sanitaria, ammonta a 58,6 milioni di euro, cui si aggiungono più di 7,7 milioni di euro per le scelte espresse nella categoria del volontariato.

