Zucchero rinvia al 2022 i 14 concerti in calendario all'Arena di Verona

VERONA - «Col mal di denti nel cuore, vi devo dare questa notizia. Abbiate pazienza, vi aspetto tutti 140.000. A buon rendere». Zucchero annuncia così il rinvio di un anno dei 14 show previsti a partire dal 23 aprile 2021 all'Arena di Verona. La nuova ripartenza è prevista per il 25 aprile 2022. La decisione è stata presa in seguito al persistere dell'incertezza sanitaria internazionale e in considerazione dell'alto numero di spettatori previsti per i concerti (140.000), in arrivo anche dall'estero, e della complessità organizzativa di un tour mondiale che toccherà Europa, Canada e Stati Uniti, Sud America, Australia, Nuova Zelanda e Asia. Queste le nuove date: 25 aprile 2022 (recupero del 24 settembre 2020 e del 25 aprile 2021), 26 aprile 2022 (recupero del 25 settembre 2020 e 27 aprile 2021), 27 aprile 2022 (recupero del 26 settembre 2020 e 28 aprile 2021), 29 aprile 2022 (recupero del 22 settembre 2020 e 23 aprile 2021), 30 aprile 2022 (recupero del 23 settembre 2020 e 24 aprile 2021), 1 maggio 2022 (recupero del 1 ottobre 2020 e 2 maggio 2021), 2 maggio 2022 (recupero del 2 ottobre 2020 e 4 maggio 2021), 4 maggio 2022 (recupero del 3 ottobre 2020 e 5 maggio 2021), 5 maggio 2022 (recupero del 4 ottobre 2020 e 6 maggio 2021), 6 maggio 2022 (recupero del 6 ottobre 2020 e 7 maggio 2021), 7 maggio 2022 (recupero del 7 ottobre 2020 e 8 maggio 2021), 8 maggio 2022 (recupero del 30 settembre 2020 e 1 maggio 2021), 10 maggio 2022 (recupero del 27 settembre 2020 e 29 aprile 2021), 11 maggio 2022 (recupero del 29 settembre 2020 e 30 aprile 2021).