Nicola Zingaretti elogia Barbara D'Urso: «Porta la voce della politica alle persone». Ma sui social scoppia la polemica

Nicola Zingaretti, segretario del Pd, in difesa di Barbara D'Urso dopo la notizia di una possibile chiusura anticipata della sua trasmissione Live - Non è la D'Urso. E sul web scoppia la polemica. Zingaretti, con un tweet, ha scritto alla presentatrice del talk-show Mediaset: «In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica alle persone. Ce n'è bisogno!». Il leader dem è stato ospite, in collegamento, di Live lo scorso 17 gennaio per parlare di Covid e crisi di governo.

.@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 24, 2021

Da Luca Bizzarri a Selvaggia Lucarelli, le reazioni del web

Dopo il post di Zingaretti centinaia i commenti: «Uno dei punti più bassi del centrosinistra». Chi si sfoga con la solita battuta «Salvini, esci da questo corpo». O «Gli hanno hackerato l'account?». O Luca Bizzarri: «Alle volte, nell'uso dei social, rivaluto Carlo Calenda». Selvaggia Lucarelli in un lungo post su Facebook dopo tra l'altro scrive: «Della serie: la famiglia Berlusconi mi ridimensiona? Il Pd mi sostiene! E passo pure per epurata. E quel furbone di Zingaretti non capisce in che gioco si è infilato».

Live - Non è la D'Urso verso la chiusura?

Ma perché questo tweet del segretario oggi? Da giorni si leggono indiscrezioni su Live - Non è la D'Urso, fra cui quella del sito Dagospia: il talk potrebbe subire uno stop anticipato al 28 marzo. Al suo posto potrebbe arrivare Paolo Bonolis con Avanti un Altro ma c'è anche chi ipotizza l'avvicendamento con Scherzi a Parte. A difendere la conduttrice scende in campo Imma Battaglia: «Il sessismo imperante di questo momento storico fa un'altra vittima illustre; stavolta tocca a Barbara d'Urso, la conduttrice del programma capace di influenzare e contaminare la politica usando il linguaggio del popolo!».

Sullo sfondo, il calo (reale o presunto) degli ascolti per la D'Urso. Vero è che sui motivi di una eventuale chiusura prima del tempo si rincorrono voci che Mediaset al momento non conferma né smentisce. L'unica ad aver commentato è stata la conduttrice stessa che nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque ha dichiarato: «Quello che si legge sui social è importante, quello che si dice anche, ma ci sono molti siti che spesso anche con cattiveria, raccontano le notizie a loro modo». Per poi aggiungere: «Si parla, si parla senza sapere come stanno realmente le cose».

