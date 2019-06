Zeffirelli, nel 2016 scoprì di essere discendente di Leonardo da Vinci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2016, all'età di 93 anni, Franco Zeffirelli , scoprì con sua grande sorpresa, che lui, nato da una relazione fuori dal matrimonio da Ottorino Corsi, un commerciante di stoffe originario di Vinci (Fi), e dalla sarta fiorentina Alaide Garosi Cipriani, era tra 35 discendenti viventi di. Il dato emerse da una ricerca, iniziata nel 1973, che gli studiosi Alessandro Vezzosi e Agnese Sabato, animatori del Museo Ideale di Leonardo a Vinci, presentarono durante l'evento «Leonardo Vive».Lo studio, secondo Vezzosi e Sabato, aveva permesso non solo di rintracciare i discendenti ancora in vita del padre e della famiglia di Leonardo, ma anche di trovare un nome sorprendente nell'albero genealogico di Leonardo: si tratta di Gianfranco Corsi in arte Franco Zeffirelli. Zeffirelli era infatti figlio di Ottorino Corsi (nato e vissuto a Vinci e successivamente trasferitosi a Firenze), nipote di Olinto Corsi, uno dei personaggi più noti della Vinci di fine Ottocento. Secondo la ricostruzione dell'albero genealogico da parte di Vezzosi e Sabato la famiglia Corsi si imparentò con la famiglia Da Vinci nel 1794 grazie al matrimonio fra Michelangelo di Tommaso Corsi e Teresa Alessandra Giovanna di Ser Antonio Giuseppe Da Vinci, diretta discendente di Ser Piero, padre di Leonardo.«Dopo alcune dichiarazioni dello stesso Zeffirelli - spiegò Vezzosi - in occasione del Premio Leonardo che nel 2007 gli venne consegnato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ho fatto una serie di ulteriori ricerche per definire esattamente il rapporto tra la famiglia di Leonardo Da Vinci e quella dei Corsi, e quindi di Zeffirelli. E anche sulle due case appartenute in antico alla famiglia di Leonardo e poi agli antenati di Zeffirelli nel borgo e nella campagna di Vinci».