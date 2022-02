Yuman, testo e significato di Ora e qui: la canzone di Sanremo 2022

Yuman, 27 anni, romano con papà capoverdiano e mamma della capitale, ha raggiunto il successo con Twelve nel 2018. Ha vissuto anche a Londra e Berlino. L'anno scorso ha vinto Sanremo Giovani. Ma il 2022 potrebbe essere l'anno definitivo del lancio di questo artista che ha racconto finora più consensi all'estero che in Italia, a cominciare dal festival South By Southwest ad Austin (Texas), la capitale della musica a stelle e strisce. Con ora e qui è inserito nella scaletta della prima serata di sanremo 2022.

Cover: My way diFrank Sinatra con Rita Marcotulli

Yuman Il testo di Ora e qui - Gli autori e il significato

Un testo on the road sul valore del viaggio e sulla capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. A indicare la via, a insegnare che bisogna stringere i denti, una musa da cui apprendere come si vive e come si affrontano e superano gli ostacoli. Con Ora e qui , Yuman scrive un finale pieno di speranze per il film della vita.

(di T. Di Giulio – Yuman – F. Cataldo)

C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa

Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta

A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare

Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è solo l’inizio del viaggio: mi piace,

Vieni con me.

Quante liste impolverate dai miei prima o poi

Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei!

A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale

Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura,

Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Ehi, ehi…

Partiamo anche adesso, dai!

Hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai.

Ora tocca a me, dimostrarti che

Voglio dire noi

Voglio dirlo più forte

Ancora più forte

Ancora una volta, sì.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.