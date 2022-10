Grazie agli Yellowjackets a Mestre torna la grande musica

MESTRE - E’ stata a dir poco sorprendente, per vari motivi, l’unica tappa nel Nordest degli Yellowjackets al teatro al parco di Bissuola.



Organizzato in pochi giorni, il concerto del circolo Caligola ha richiamato duecento spettatori incuriositi dal ritorno di una delle band più importanti della stagione fusion. Ma a colpire, ovviamente, è stata l’ampia gamma di colori e ritmi che il gruppo guidato dal tastieristaha offerto al pubblico veneto tra le cui file spiccavano tantissimi musicisti. Negli anni Ottanta diversi addetti ai lavori avevano un po’ snobbato le versioni elettriche del jazz, ne sanno qualcosa i trascinatori del movimento come i Weather Report, ma a distanza di tanto tempo va detto che questa band ha saputo reinventarsi cercando di fare a meno di tante spigolature e soluzioni ad effetto., raffinato ed eclettico sassofonista, è sicuramente l’anima di questa continua ricerca che rimane comunque ancorata ai dettami della fusion. Il suo fraseggio al tenore, corposo ma al tempo stesso lineare e cantabile, è un po’ il marchio di fabbrica della band.Ma ad incantare il pubblico è stato anche lo straordinario talento del bassista Dane Alderson che con lo strumento a sei corde ha deliziato gli appassionati in sala con una potenza intelligente e costantemente al servizio degli scenari sonori tratteggiati da Ferrante. Composizioni solari, dunque, arricchite dal prezioso ausilio del batterista Will Kennedy. Nel passaggio tra brani del passato e produzioni più recenti vanno ricordate le composizioni dell’ultimo album, il 25° di questa lunga carriera, «Jackets XL» (2020) frutto di un ambizioso progetto che vede lo storico quartetto affiancato alla WDR di Colonia, una delle più importanti big band europee.Per, finalmente, un ritorno impetuoso, come la musica degli Yellowjackets, in quel circuito delinternazionale troppo spesso assente da molte programmazioni.