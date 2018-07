Yellow Submarine dei Beatles compie 50 anni, in libreria due volumi speciali

di Valeria Arnaldi

«C’era una volta - o forse due - un paradiso non-terrestre chiamato… Pepperlandia. Era - o è ancora, non sono sicuro - un paese delle meraviglie, a ottantamila leghe sotto i mari…». Inizia così la storia di “Yellow Submarine” dei Beatles, pubblicata da Gallucci, in edizione speciale per i cinquant’anni del film, celebrati proprio oggi.Il lungometraggio fu, infatti, presentato in anteprima mondiale l’8 luglio 1968 alla presenza di tre dei Fab Four: Paul MacCartney, George Harrison, Ringo Starr. John Lennon fu sostituito da un cartonato della sua versione disegnata. Il “teatro” scelto per il debutto fu Bowater House Cinema a Londra. Circa cento i posti. Il 17 luglio poi al Pavilion di Londra si tenne la prima mondiale. Il film è rapidamente diventato un cult, non a caso festeggiato oggi con una versione restaurata nei cinema del Regno Unito e con altri eventi.Gallucci all’anniversario dedica due volumi speciali. La storia del film si può leggere nell’illustrato “Yellow Submarine”, con testi dei Beatles, disegni di Heinz Edelmann e una nuova traduzione di Franco Nasi, traduttore e amico di Roger McGough cui si debbono i dialoghi originali. Il libro restituisce al meglio quel mix di atmosfere fiabesche e toni psichedelici che ha fatto amare il lungometraggio. Il segno di Edelmann è stato il tocco d’artista del lavoro e nel volume si può apprezzare nei dettagli, studiando l’ispirazione anni Sessanta di soggetto e immagini, ma pure l’originalità del tratto, il carattere innovativo delle sue scelte e del suo modo di intendere la “scena”.Ad essere raccontate sono le vicende di Pepperlandia, appunto, terra in fondo all’oceano, dove regnano amore, felicità e musica, fino a quando i Biechi Blu la occupano rendendola grigia e, soprattutto, silenziosa, scacciando la musica. In soccorso degli abitanti vengono chiamati i Beatles, che accettano subito di mettersi a servizio della buona causa, portando le loro note - quattro gli inediti registrati per il lungometraggio - e si imbarcano sul sottomarino giallo. A Pepperlandia incontreranno personaggi straordinari e riusciranno ovviamente a riportare felicità, armonia e musica.All’edizione speciale per l’anniversario, Gallucci aggiunge un altro piccolo gioiello: “Yellow Submarine”, pop-up di piccolo formato a fisarmonica in cofanetto. Al testo dei Beatles, alle illustrazioni di Edelmann e alla traduzione di Nasi qui si aggiungono immagini che “escono” letteralmente dalle pagine, rendendo ancora più “pop”, nel pieno senso del termine, il racconto. Volumi ideali per far avvicinare i bambini alla storia e alle note dei Beatles, ma anche per collezionisti, tra cultori dei Fab Four, appassionati di musica e pure di animazione.