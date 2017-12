XFactor, Rita Bellanza eliminata. Selvaggia Lucarelli: "In due mesi sconosciuta, Madonna e poi sfigata"

Grazie a chi mi ha supportato fino a questo punto. Grazie a @levantecanta. Grazie al pubblico e a chi mi a votato. Ci vediamo fuori! #XF11 #RitaBellanza pic.twitter.com/EcZCrhjHAN — Rita Bellanza (@ritabellanza) 30 novembre 2017

Dopo essere entratacome una delle annunciate vincitrice grazie alla sua interpretazione di “Sally”,ieri sera è stata eliminata dal talent col plauso dei social. Da tempo infatti Rita veniva duramente criticata sulla rete e sul suo caso è intervenuta: “Bisognerebbe stampare un opuscolo sulla parabola di Rita Bellanza a X Factor - ha scritto dalla sua pagina Facebook - e consegnarlo gratuitamente a tutti i ragazzi e le ragazze che cercano la fama attraverso la TV. Pompata in maniera incomprensibile prima ancora di iniziare le dirette, spammata su tutte le homepage dei siti importanti, definita voce miracolosa, commovente, incredibile per un'esibizione fortunata, è arrivata all'inizio del programma da vincitrice annunciata.Che notoriamente è una roba da grattarsi come con un ciuffo di ortiche nelle mutande. Poi sono cominciate le prime serate. Levante che le assegna canzoni stracciapalle, lei che inizia a stonare, lei che è lì dentro che ha già qualcosa da perdere prima di aver guadagnato qualcosa, se non una pubblicità sproporzionata prima di entrare. Quelli che la osannavano sul web iniziano a insultarla. Su Twitter è un fiume di "levatevela dalle palle" e "fai cagare". Stasera, finalmente, va fuori, così magari può tornare ad essere una persona che una fetta di web non vorrebbe vedere sotto un camion. Morale. Come passare da essere una sconosciuta alla Madonna a una sfigata nell'arco di due mesi. Ecco. Se volete fare un talent, qualunque esso sia, ricordatevi la storia di Rita Bellanza. Perchè ormai si può venire uccisi dal sistema prima ancora di entrare nel sistema. E per dirlo alla Sally, quella Sally che ha catapultato Rita nel frullatore...: "Rita è già stata punita per ogni sua distrazione, debolezza per ogni candida carezza tanto per non sentire l'amarezza".