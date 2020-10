X Factor, Roccuzzo conquista Emma: «Vorrei imparare tutto da te»

Per le sue capacità canore si era già fatto notare in questa prima fase di X Factor 2020. Adesso Roccuzzo torna a far parlare di sé e grazie all'interpretazione del brano Say Something, del duo statunitense A Great Big World, nel corso del Bootcamp si guadagna l'accesso alla Last Call.

L'artista siciliano nei giorni precedenti in grado di far commuovere Emma Marrone sulle note di Promettimi di Elisa, adesso è arrivato all'ultimo step, quello immediatamente precedente al momento dei Live di X Factor 2020 e farà parte proprio della squadra capitanata da Emma. Roccuzzo, tuttavia, per un attimo ha tremato, proprio quando la giudice le ha detto: «Hai cantato bene, molto. Ma non so sei pronto per i Live». Solo un dubbio, poi ritorna il feeling e ad Emma sussurra: «Vorrei imparare tutto da te». Adesso prima dei live rimane lo scoglio degli Home visits, in programma giovedì prossimo.

Ultimo aggiornamento: 16:44

