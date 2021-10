X Factor, sul palco torna la musica dal vivo: da giovedì la sfida live tra i 12 concorrenti. Primo ospite Carmen Consoli

Dopo sei settimane di selezioni tesissime, ora la musica si fa dal vivo, sul palco di X Factor 2021. Da giovedì prossimo, 28 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, al via i Live dello show di Sky prodotto da Fremantle, che si presenta ai blocchi di partenza con la grande novità dell’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali: 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione. Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika - confermatissimi in blocco per la seconda stagione - la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

A condurre lo show Ludovico Tersigni, attore tra i più interessanti della scena cinematografica contemporanea e grande appassionato di musica, che arriva giovedì alla sua prima diretta televisiva. Dopo aver accompagnato i giudici nelle prime fasi, Ludovico sarà al fianco dei giovani artisti esordienti con cui in questi mesi ha instaurato un legame di complicità. La stagione di X Factor 2021 sarà ricchissima di ospiti straordinari puntata dopo puntata e ciascuno darà vita ad un set realizzato in esclusiva per X Factor.

Ospite nel primo Live sarà Carmen Consoli, che con il suo ultimo album "Volevo fare la rockstar" ha conquistato pubblico e critica e ora è pronta a partire con il tour che farà da apripista alla nuova stagione di musica live. Da Catania alle ovazioni di New York, con quella definizione del New York Times che la descrive perfettamente – «Magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale… una voce piena di dolore, compassione e forza» - Carmen Consoli è un unicum nel panorama musicale italiano.

Superospiti internazionali della finale saranno i Coldplay, la band numero 1 al mondo che ha da poco pubblicato “Music of Spheres”, il nono album da studio entrato direttamente al n. 1 della classifica UK. È il primo album a superare le 100.000 copie vendute in una settimana dal 2019 e l’album che ha venduto di più dall’uscita nel 2021. Questo lavoro è stato preceduto da due hit globali, Higher Power, oltre 260 milioni di streaming e per 6 settimane al vertice della classifica radiofonica italiana, e My Universe, il singolo con i BTS che ha debuttato al n. 1 della classifica Billboard Nel team creativo che prima immagina e poi crea concretamente lo show musicale e televisivo, tornano gli applauditissimi – lo scorso anno – Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment.

I Live Show di #XF2021 si svolgeranno presso il Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. Un teatro che, in 60 giorni di lavoro, è stato quasi totalmente smontato e riallestito per una superficie di 4000 mq di cui 600 di palco (l’equivalente di 3 campi da padel e quasi 4 da pallavolo). L’impianto scenico dispone di 3 ground support, 30 strutture in carpenteria metallica, 500 mq di Ledwall, 2 km di scenoluminoso, 1000 corpi luminosi (tutti a led). Lo studio conta 180 Canali Radio, 800 Canali Audio e 4 regie audio. E poi, intorno al teatro si sviluppa la Cittadella di X Factor 2021: quasi 5000 mq di spazi che ospitano produzione, montaggio, camerini, attrezzeria, sala ballo, sartoria e tutto ciò che è necessario alla realizzazione dei sette spettacolari Live Show.

Sono 500 le persone, tra dipendenti e fornitori, che ogni giorno lavorano alla produzione del programma, di questi 60 sono gli specializzati (falegnami, fabbri, scenografi, progettisti, grafici) per la realizzazione di tutte le messe in scena. E per la Finale di X Factor 2021, si torna al Mediolanum Forum di Assago per un ultimo spettacolare Live Show che decreterà il vincitore di questa edizione.

Tornano quest’anno, con grandi novità, anche i due appuntamenti che accompagnano, come da tradizione, i Live: Hot Factor, condotto per la prima volta da Paola Di Benedetto, una delle voci più apprezzate di RTL 102.5, tra i media partner di #XF2021, che guiderà lo spazio dedicato ai commenti a caldo di giudici e concorrenti subito dopo la fine dello show; ed è invece già in onda il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di ogni concorrente e dei giudici, dall’assegnazione alle prove, fino all’esibizione in diretta e ai commenti post puntata, ma anche le immagini della loro quotidianità raccolte in prima persona attraverso i propri smartphone. Sui social, nelle sei puntate delle selezioni sono state totalizzate oltre due milioni di interazioni (fonte TalkWalker); X Factor è stato costantemente in cima alla classifica dei Trending Topic italiani il giovedì sera. Più di 40 milioni le visualizzazioni raccolte dai video sulle piattaforme social.

La prima puntata di X Factor 2021 - I Live sarà in onda giovedì 28 ottobre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW; sarà in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando).