X Factor 2021, Erio out: Manuel Agnelli litiga con Emma. «Un fallimento per me e tutto il tavolo»

Si accende il tavolo dei giudici durante l'hot factor. Giovedì sera si è svolta la semifinale di XFactor 2021 e l'eliminato di puntata è Erio che perde al ballottaggio contro Baltimora. Manuel Agnelli è lapidario.

«E' stato un fallimento per me, la trasmissione e tutto il tavolo in particolare. Era una sensibilità che andava protetta. Lui è rimasto introverso e come al solito non ha funzionato in tv, ma non voglio fare confronti con Baltimora che meritava la finale. Io voglio concentrarmi sul personaggio Erio, il suo era un percorso che qua dentro non si era mai visto». Mika prende la parola: «Ho preso una decisione coscente e non sono d'accordo con il fallimento». Emma gli ricorda che al ballottaggio con i Mutonia Manuel aveva eliminato Erio. Per Mika Erio è pronto per uscire

«La tv - prosegue Agnelli - lo ha espulso come un brufolo come sempre succese , mi aspettavo che il tavolo lo riconoscesse e lo difendesse al di là della gara». Ad accalorarsi particolamenre è Emma: «Il primo a doverlo proteggeri dovevi essere tu. In quarta puntata hai fatto il suo nome e ora non ti appellare a noi. Io le sue scelte coraggiose le ho esaltate e l'ho prottetto». Manuel attacca Emma: «Non sei la protagonista dei miei pensieri», la Marrone gli dà del maleducato.