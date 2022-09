X Factor, Linda Riverditi canta Coraline dei Maneskin. E Damiano si commuove: «Mi hai fatto un regalo»

Standing ovation a X Factor per Linda Riverditi. È andata in onda ieri, 15 settembre, la prima puntata della nuova edizione del talent show in onda su SkyUno che ha riscosso molto successo sui social e ha ottenuto ottimi risultati in termini di telespettatori. Tra le esibizioni più acclamate della serata c'è sicuramente quella di Linda Riverditi, 18 anni, che ha intonato il brano dei Maneskin, Coraline. La cantante oltre a ricevere il consenso dai giudici, oggi ha ricevuto un regalo grande: Damiano David, frontman dei Maneskin, si è complimentato per l'esibizione via social.

I complimenti dei giudici

L'intensa performance della 18enne ha convito i quattro giudici della nuova edizione. Tra tutti Ambra Angiolini e Fedez, che non hanno saputo trattenere le lacrime durante l'esibizione: «E' stato un viaggio fantastico», ha aggiunto l'attrice. Poi, il tripudio di complimenti sui social: il pubblico da casa, incantato dall'intensità del momento, ha mandato in tendenza su Twitter il nome della ragazza, decretandola già come la vincitrice dell'edizione 2022 del talent show musicale.

Cosa ha scritto Damiano

Oggi, per Linda sono arrivati i complimenti direttamente dall'autore del brano Coraline, Damiano, che con un coinvolgente cinguettio ha condiviso il video della performance e ha scritto: «Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio».

Anche Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano e la musa ispiratrice del brano Coraline, ha voluto porre i suoi elogi a Linda Riveriditi. Poco dopo l'esibizione ha scritto via Instagram: «Grazie Linda, brividi ovunque».