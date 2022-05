X-Factor 2022, Rkomi nuovo giudice e Michielin conduttrice: il quadro è (quasi) completo

X-Factor 2022 sta per partire con le audizioni e il quadro del nuovo cast è quasi completo. Ufficializzati gli arrivi di Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, è arrivato oggi l'ultimo tassello della giuria. È Rkomi il prescelto, annunciato in grande stile via social. «Non vedo l'ora di conoscervi tutti», ha detto l'autore di Insuperabile. Il lavoro di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'amico e Rkomi come giudici di X Factor 2022, inizierà con le Audition, che torneranno ad essere in presenza, le cui registrazioni avverranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno all'Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1).

Francesca Michielin nuova presentatrice

Per completare il cast manca ora solo l'ufficialità del nuovo presentatore, che sarà con ogni probabilità Francesca Michielin. La cantante, diventata famosa proprio grazie al talent di Sky, prenderà il posto di Ludovico Tersigni e sarà la prima presentatrice donna del programma. La notizia potrebbe sarà ufficiale nei prossimi giorni. Niente da fare per il ritorno di Alessandro Cattelan, dato tra i papabili conduttori nei mesi scorsi.