X Factor 2019, Mika spiazza tutti e dice ai giudici: «Non ascoltate quei pezzi di m**da»

è il primo super ospite dei Live di XF13Il cantante dopo essersi esibito al termine della prima manche è corso ad abbracciare Alessandro Cattelan.Performance come sempre spettacolare per, ex giudice e primo ospite deidi. Sulle note di Tiny Love ha portato sul palco le storie di persone discriminate. Al termine è letteralmente saltato addosso al suo grande amico Alessandro Cattelan, ha ricordato i suoi ex compagni di banco: Morgan, Elio e le storie tese e. Quando però Cattelan chiede ingenuamente di dare un consiglio ai nuovi giudici Mika spiazza tutti e dice : «dentro le voste orecchiette, buttate quei cosi e seguite il vostro cuore». Gelo in studio, Cattelan passa oltre, ma cosa avrà voluto dire? Ha forse svelato che gli autori del programma suggeriscono ai giudici cosa dire?