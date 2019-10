X Factor, Sfera Ebbasta attacca Mika: «Parli proprio tu vestito così?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima puntata dei live diregala le prime scintille della stagione al banco deisi è scontrato con, ospite e giudice speciale all'ultimo scontro della gara. Il cantante libanese, chiamato a salvare un concorrente dai ballottaggi, ha duramente criticato, della categoria Under Donna, definendola «vecchia» e paragonando il suo look a quello di «un Sanremo di 20 anni fa». Sfera Ebbasta è andato su tutte le furie, le parole rivolte da Mika alla sua concorrente non gli sono proprio andate giù, ed è partito al contrattacco della popstar internazionale dicendogli: «Parli proprio tu vestito così?».Superato l'imbarazzo, Mika ha ripreso il suo discorso e, a sorpresa, ha scelto di salvare proprio Giordana, mandando allo scontro finale Maryam ed Enrico. A spuntarla, alla fine, è stato l'Under Uomo di Malika Ayane, con buona pace di Sfera Ebbasta che perde la sua prima concorrente alla sua prima puntata da giudice di X Factor. Non certo l'esordio che sognava.