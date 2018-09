di Ida Di Grazia

è una rivelazione in questa dodicesima edizione di, ma durerà solo sette puntate. L'attrice coinvolta nel presunto scandalo sessuale, come annunciato in conferenza stampa e in diretta dasarà presente solo durante le puntate già registrate, mentre ai live verrà sostituita. Il giudice provvisorio però televisivamente funziona. Quando è stata registrata la puntata in onda questa sera su, aveva appena ricevuto la notizia della morte dell'exe l'esibizione di una delle aspiranti cantanti la commuove fino alle lacrime.Il giovane talento si chiama, canta con l'ukulele "io che amo solo te" e fa crollare le difese dell'Argento che scoppia in lacrime,«Che botta, caxxo!» dice, ma non è l'unica, anche Mara Maionchi non si trattiene. Le prime lacrime della puntata, Elena passa con quattro sì.