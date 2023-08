Morto William Friedkin, il regista de L'esorcista aveva 87 anni: vinse l'oscar con The French Connection

William Friedkin, che ha vinto l'Oscar per la regia di The French Connection, ha ottenuto una nomination per The Exorcist e ha anche diretto The Boys in the Band, To Live and Die in LA, Rules of Engagement e altri, è morto oggi a Los Angeles.

La carriera

Classe 1935, il regista della New Hollywood degli anni '70, era atteso a settembre alla Mostra del cinema di Venezia con il film Fuori Concorso The Caine mutiny court-martial, tratto dalla piece teatrale di Herman Wouk premiata col Pulitzer, adattata già da Edward Dmytryk con L'ammutinamento del Caine (1954) e da Robert Altman (1988).