Will Smith, dopo lo schiaffo degli Oscar arriva un ceffone: Netflix e Sony ritirano i contratti

A una settimana dal famigerato schiaffo della notte degli Oscar, il ceffone ora tocca a Will Smith. Ad assestarlo in pieno volto sono Netflix e Sony, che si sono allontanate dall'attore sospendendo la lavorazione dei progetti in corso: il film Netflix "Fast and Loose" e l'attesissimo film della Sony, "Bad Boys 4". Lo riporta The Hollywood Reporter.

L'incidente tra Smith e Chris Rock agli Oscar ha interrotto i progetti, che erano già a buon punto. L'episodio ha avuto un impatto immediato sulla carriera di Smith: «Dubito che qualsiasi grande studio o streamer possa correre il rischio di firmare un contratto con Will Smith fino a quando il nome dell'attore non verrà riabilitato", ha detto l'analista dei media Jeff Bock, secondo la CBC.

Il dramma Apple+ di Smith, intitolato "Emancipation", è in post-produzione e doveva debuttare quest'anno, secondo The Hollywood Reporter. Per quanto riguarda "Bad Boys 4" della Sony, 40 pagine di sceneggiatura erano già state date a Smith, ma ora sarebbe stato tutto "calmamente accantonato".