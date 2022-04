Will Smith bandito dagli Oscar per 10 anni: mano dura dell'Academy Award dopo lo schiaffo a Chris Rock

Will Smith bandito dagli Oscar per 10 anni. Mano dura dell'Academy Award sull'attore americano dopo il caso dello schiaffo a Chris Rock.

Will Smith bandito dagli Oscar per 10 anni

A meno di una settimana dall'episodio in diretta sul palcoscenico degli Oscar, Smith si era dimesso dall'Academy. «Col cuore spezzato», l'attore neo-premiato per «King Richard - Una famiglia vincente» aveva annunciato l'addio all'organizzazione per «averne tradito» la fiducia con una condotta al tempo stesso «scioccante, dolorosa e imperdonabile». L'Academy aveva accettato le dimissioni con effetto immediato: «Continueremo ad andare avanti con l'azione disciplinare per violazione degli standard di condotta dell'Academy», aveva detto il presidente David Rubin.