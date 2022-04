Will Smith, dimissioni dall'Academy Oscar dopo lo schiaffo: «Pronto ad accettare conseguenze»

Will Smith ha ufficialmente presentato le sue dimissioni dall'Academy degli Oscar, il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, a seguito delle feroci polemiche che si sono scatenate dopo il suo schiaffo sul palco a Chris Rock, proprio nella cerimonia di premiazione di domenica scorsa. A renderlo noto è stato lo stesso attore in un comunicato pubblicato da Variety, aggiungendo che accetterà «qualsiasi ulteriore conseguenza che il board valuti appropriata».

Smith aveva due settimane di tempo per giustificarsi in forma scritta. Nella polvere dopo esser salito sugli altari: dopo aver vinto l'Oscar come migliore attore per «King Richard - Una famiglia vincente - l'attore di film come «Men in Black» e «La Ricerca della Felicità» poteva aspettarsi di essere sospeso o addirittura espulso dall'Academy, o come minimo disinvitato dalla prossima edizione dei premi quando, secondo una consolidata tradizione, toccherebbe a lui consegnare la statuetta dorata alla migliore attrice protagonista dell'edizione 2023. «Non possiamo normalizzare la violenza», si era detto nella riunione del Board che alcuni partecipanti avevano hanno definito «molto emotiva». «Mi è sembrato il leader di una setta», aveva commentato il regista Pedro Almodovar che sedeva a quattro metri dall'incidente: «Uno non difende la propria famiglia con i pugni».