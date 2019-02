Wanda Nara riceve il Tapiro di Striscia.

Giorni di fuoco per Wanda Nara a cui è stato anche consegnato il Tapiro di Striscia. Il video andrà in onda questa sera alle 20.35 su Canale 5. La moglie di Icardi ha ricevuto il Tapiro d'oro dopo la settimana nera a causa della decisione dell'Inter di togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi . Intanto il gioccatore oggi si è regolarmente presentato ad Appiano Gentile ma continua a fare fisioterapia per l'infiammazione al ginocchio destro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Icardi? Sono problemi che si risolvono se c'è la volontà. Il fatto che lui e sua moglie siano andati allo stadio, sapendo che potevano essere accolti non con degli applausi come erano abituati è stato un gesto importante, ma lui deve presentarsi con il cappello in mano nello spogliatoio e chiedere scusa e soprattutto dire a Wanda di stare un pò più attenta sui social. Lei può fare quello che vuole sulla sua persona ma che non venga coinvolto il giocatore». Così Fabio Capello sul caso Mauro Icardi al quale l'Inter ha tolto la fascia da capitano, da Montecarlo per i Laureus Awards.