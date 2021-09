Arte, Walk-In Studio: la terza edizione del festival degli spazi e studi artista in mostra dal 5 al 9 ottobre a Milano

I designer aprono le porte dei loro studi a tutti. A Milano dal 5 al 9 ottobre 2021 torna Walk-in Studio, terza edizione del festival che invita gli artisti e le artiste ad aprire i loro studi per organizzare mostre ed eventi che coinvolgano altri autori per creare un circuito di scambio e di dialogo anche intergenerazionale. Gli artisti e le artiste che parteciperanno al festival non mostreranno solo le proprie opere, ma inviteranno amici e sodali a mostrarle nei propri spazi di lavoro, oppure ospiteranno azioni ed eventi che saranno frutto di scelte condivise. Gli «spazi» di creazione dell'artista sono anche e soprattutto i luoghi dove vive e in cui legge il suo tempo. Per questo motivo Walk-in Studio si espande anche sul territorio del vissuto quotidiano: performance, proiezioni, concerti e presentazioni in ambienti insoliti, pubblici e privati, all'aperto e negli artist-run space, negli studi professionali e nelle case dei collezionisti.

Dopo il successo della scorsa edizione, in cui il festival è riuscito a coinvolgere artisti e pubblico nel reagire positivamente alla drammaticità della situazione Covid-19, anche quest'anno Walk-in Studio rafforza ulteriormente la sua stessa ragione d'essere proponendosi di dare maggiore impulso alle occasioni per fare rete e creare una sinergia sempre più stimolante tra artista, curatore e città. Il festival diventa un'occasione di incontro diretto e amichevole tra artista e territorio, tra autore e pubblico, favorendo il lavoro degli artisti con e sulla comunità in modo sempre più inclusivo rispetto agli anni passati. La sezione «Nuove opportunità» del sito web di Walk-in Studio è un nuovo strumento per essere sempre aggiornati sulle proposte e i progetti che associazioni e media stanno pensando apposta per il festival. Grazie alla nuova proroga, per partecipare è necessario inviare entro le ore 24 del 12 settembre 2021 la documentazione sulla propria mostra/evento attraverso il form online. Non saranno accettate candidature spedite via email.