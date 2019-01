Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic a Domenica Live. «Da dieci anni non ci vedevamo»

di Valeria Arnaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mano nella mano. Cosìsono entrati negli studi di«Ho saputo che Vittorio era stato male, ero in America - dice Rita Rusic - Erano dieci anni che non ci vedevamo. Mi hanno avvertita, parlavano di condizioni gravissime. Avevo capito Vittoria, mia figlia, non Vittorio. Saputo cosa era successo, ho avvertito i ragazzi. Vittoria non poteva partire per questioni di documenti, sono andata con Mario, non volevo lasciarlo in un momento così difficile e siamo partiti. Quando siamo arrivati era veramente impressionante, era in una stanza coperto da un lenzuolo con tutti i tubi. Mi sono messa a piangere subito».Anchequando li ha visti ha pianto.«Poi gli dicevano che poteva tornare a casa e lui diceva che non voleva andare a casa ma a Miami, con me», prosegue Rita Rusic, che ora assicura di non volerlo lasciare più.«Anche perché io sono stato male per infelicità, secondo me», dice Cecchi Gori.Non manca il "capitolo" Valeria Marini.che l'ha ospitata in passato, offre a Rita Rusic la possibilità di replicare alle dichiarazioni della«Nella vita ci sono cose importanti, poi le chiacchiere - commenta Rita Rusic - la cosa importante è che noi ci siamo ritrovati. I fatti sono come l'ho trovato e come sta oggi, questi sono i fatti dell'amore di una famiglia che comunque gli è vicina. Noi non stiamo appiccicati tutti i giorni ma ci sentiamo tutti i giorni, ci confrontiamo».E i rapporti della«Pessimi. Poteva entrare solo Mario, non Vittoria. Vittorio era solo perché noi eravamo in America, ma poteva starci lei e non c'era. Non mi volevano far entrare in ospedale perché dicevano che non ero la moglie, io ho pensato per la legge non lo sono, ma davanti a Dio lo sono per sempre».Vittorio Cecchi Gori cerca di difendere un poco Valeria Marini.«Ormai è passata, cerchiamo di essere tutti felici», conclude Cecchi Gori.