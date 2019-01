A "La Vita in Diretta" arriva Casimiro Lieto, ma i conduttori restano al loro posto: Isoardi non sostituirà Fialdini

Arriva Casimiro Lieto a 'La Vita in Diretta'. A quanto si apprende da fonti Rai l'autore lascia, quindi, 'La Prova del Cuoco' per fare il capo-autore de 'La Vita in Diretta'. Ma i conduttori Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non cambiano. Anzi, godono della massima fiducia dell'Azienda.

Quanto al nuovo contratto di Casimiro Lieto resterebbero da limare alcune questioni. Insomma, Elisa Isoardi non sostituirà Francesca Fialdini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA