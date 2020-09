Vita in diretta, tra Andrea Delogu e Marcello Masi abbraccio anti-Covid. Lui: «Sei più di un'amica»

Andrea Delogu si commuove al termine dell'ultima puntata della Vita in Diretta Estate. La conduttrice non riesce a trattenere le lacrime, così Marcello Masi cerca di sdrammatizzare: «Ti avevo detto di aspettare due minuti per piangere». Il giornalista spende belle parole per la Delogu, con cui ha fatto coppia per tutta l'estate su Rai Uno: «Andrea Delogu è più di un'amica... Ho scoperto che oltre a essere una grande artista, è anche una brava giornalista. Hai fatto dei bellissimi servizi da sola».

Andrea Delogu, crollo il giorno prima

La conduttrice poi sorprende tutti, infilandosi letteralmente in un cellophane e abbracciando Masi. Un abbraccio particolare, rispettoso in qualche modo delle misure anti-Covid. Da lunedì La Vita in Diretta torna nella sua versione tradizionale, con Alberto Matano (senza Lorella Cuccarini) al timone.Andrea Delogu ha avuto un momentaneo crollo durante la puntata di giovedì 4 settembre di Vita in Diretta, ma il collega Marcello Masi le sta accanto e conquista il suo cuore. Nel corso della puntata di ieri, la conduttrice del contenitore pomeridiano di Rai 1, probabilmente esausta dopo una lunga estate in diretta, si è seduta a terra. Marcello Masi non è rimasto indifferente e ha deciso di sedersi accanto a lei. Prima della diretta, la Delogu aveva avvertito i suoi follower su Instagram: «Oggi sono uno straccio». Nel corso della trasmissione prima si è tolta i tacchi, poi ha "ceduto" completamente e si è accomodata sul pavimento.ha ringraziato pubblicamente il giornalista con una storia su Instagram in cui ha scritto: «Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai ceduto un po', allora è il tuo collega del cuore».

