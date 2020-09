Andrea Delogu, annuncio a sorpresa a Vita in Diretta: «Domani non so se saremo in onda»

Andrea Delogu a Vita in Diretta: «Domani non so se saremo in onda, vi faremo sapere...». Ecco cosa sta succedendo. Oggi, il programma contenitore di Rai1 condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu è iniziato con largo anticipo alle 14, per sostituire Io e Te, sospeso per un caso di covid.

Covid a Io e te, il programma di Diaco potrebbe non tornare in onda: «Ci ho messo passione»

Io e Te sospeso per Covid, Pierluigi Diaco sottoposto a tampone: il conduttore è negativo

In apertura di programma, Pierluigi Diaco, in collegamento via skype, ha salutato i telespettatori e ha spiegato la situazione: «Stanno facendo i tamponi a tutta la squadra, io sono negativo. Ho le mie spigolature, ma ho condotto la trasmissione con passione. Voglio bene ai telespettatori di Rai1».

Vita in Diretta Estate dovrebbe sostituire Io e Te per tutta la settimana, fino alla chiusura di venerdì 4 settembre. Ma sul finale di trasmissione, Andrea Delogu ha annunciato: «Domani non sappiamo se ci saremo dalle 14, dipende da come vanno le cose (i tamponi alla squadra di Io e Te, ndr), vi faremo sapere».

