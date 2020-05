Amici Speciali, da Dennis Fantina a Giulia Ottonello, ecco che fine hanno fatto gli ex vincitori

GAIA GOZZI

Era il 2001 quando per la prima volta Maria de Filippi portò in tv una scuola di talenti dal nome "Saranno Famosi". A vincere fu il cantante Dennis Fantina che entra nella scuderia di Caterina Caselli producendo il suo primo album. Grazie alla formazione della scuola, che all'epoca comprendeva anche ballo e recitazione, interpreta a teatro il ruolo di Danny Zucco nel musical Grease. Nel 2006 arriva secondo allo show di Milly Carlucci "Notti sul ghiacchio", mentre nel 2015 partecipa alle blind audition di The Voice, ma non viene preso. nel 2009 la roturra con Maria de Filippi "rea" di non averlo invitato alla “Sfida dei talenti”, il programma che riuniva i protagonisti più famosi delle passate edizioni di Amici. Accuse smentite successivamente. All'attivo ha tre album ma la sua carriera non è mai decollata rispetto ai suoi colleghi più famosi.Cantante ed attrice genovese, Giulia è uno dei talenti più poliedrici usciti dalla scuola di Amici. Vince la seconda edizione nel 2002. Come Dennis viene subito presa alla Sugar di Caterina Caselli ma il rapporto si interrupe prestissimo e come dichiarò in una intervista dell'epoca nessun altro discografico volle più investire su di lei .La svolta avviene nel 2014 grazie al teatro: il debutto avviene con Cantando sotto la pioggia per la Compagnia della Rancia, dove lavora al fianco di Raffaele Paganini.Nel 2007 è la doppiatrice italiana della voce cantata di Amy Adams in “Come d’incanto” e “I Muppet” della Walt Disney.Nel 2011 si è sposata, per poi separarsi qualche anno dopo. Nel 2012 entra a far parte del cast del musical Frankestein Junior e grazie alla sua performance viene notata da Paolo Ruffini, che la ingaggia nel film Fuga di Cervelli.Ballerino di origini albanesi, vince l'edizione del 2004. Considerato, assieme ad Anbeta, uno dei ballerini più bravi del talent show, restò per sei anni nella squadra dei ballerini professionisti di Amici. Il rapporto con la scuola si interruppe bruscamente ma ha continuato a danzare aprendouna propria scuola che si chiama la “Leon Cino DAS”. Ad Amici torna l’8 gennaio 2019 nelle vesti di maestro per un giorno.Vince la quarta edizione di Amici 2005. Nel 2009 vince il Festival Internazionale della Musica – Golden Stag (Cerbul de Aur), e partecipa al concorso Io ci sono, indetto da Maria De Filippi. Negli anni seguenti pubblica il brano Resta ancora un po’, scritto da Emma, e subito dopo Ali nere che anticipa l’uscita dell’album Nottetempo. Nel 2016 vince con Emma la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition. Nello stesso anno Antonino ha fatto coming out dichiarando la sua omosessualità, augurandosi di potersi sposare presto. Il cantante non ha mai avuto il successo che si merita, nonostante il suo enorme talento sia stato riconosciuto anche al di fuori dei confini italiani: è stato persino un concorrente di X Factor Uk ottenendo grandi complimenti dal patron Simon Cowell.È il vincitore della quinta edizione di Amici 2006, lo avevano chiamato il ‘Billy Elliot’ italiano per la sua storia personale. Dopo la vittoria a sorpresa, Ivan diventa uno dei ballerini di Pamela Prati , e successivamente prende parte al musical Lungomare, spettacolo scritto da Maurizio Costanzo. Ha girato dei cortometraggi e lungometraggi ed è anche comparso in uno spot pubblicitario di una compagnia telefonica.Uno dei cantanti più amati dell'edizione 2007 ha una carriera difficile da descrivire. Tanto potenziale forse utilizzato male. Fuori dalla scuola è co-protagonista del musical "A un passo dal sogno", adattamento teatrale del romanzo scritto dagli ex autori di Maria De Filippi, Luca Zanforlin e Chicco Sfondrini, diventanto uno dei musical di maggior successo della stagione teatrale 2007-2008. Nel 2017 tornato in tv, nel cast di “Tale e quale show” arrivando secondo dietro Marco Carta. Ci riprova nel 2018 e questa volta vince.E' il primo vero vincitore della scuola di Amici ad avere successo. All'età di 8 anni perde il padre, malato di leucemia, e a 10 anni anche la madre, affetta da tumore, venendo pertanto affidato alla nonna materna insieme a suo fratello maggiore.Vince nel 2008 e l'anno successivo conquista Sanremo vincendo il Festival con il brano "La forza mia". Nel corso della sua carriera ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui vari TRL Awards e Wind Music Awards. Nel 2016 entra nel cast dell'Isola dei Famosi. Il 28 ottobre 2018, all'interno del programma televisivo Domenica Live, dichiara pubblicamente la propria omosessualità per mettere fine alle domande sulla sua sessualità.Con Alessandra Amoroso il successo di Amici diventa inarrestabile. Vince Amici nel 2009 (ottava edizione) e da allora la sua carriera è costellata di successi ricevendo 7 Wind Music Awards, 2 MTV Italia Awards ed un Best Europe South Act. Il primo singolo della cantante è Immobile, il brano raggiunge la prima posizione nella classifica FIMI e viene certificato disco di platino. Per lei hanno scritto vari artisti: Federico Zampaglione, Biagio Antonacci, Tiziano Ferro e tanti altri. Il 12 maggio, in occasione della sua partecipazione al programma E poi c'è Cattelan, cerca di stabilire un nuovo record per il maggior numero di duetti nell'arco di due minuti (con 19 persone). Il 20 maggio è arrivata la certificazione dell'entrata nei Guinness dei primati. Il 5 ottobre 2018 Alessandra Amoroso ha pubblicato il sesto album in studio 10, titolo scelto per celebrare i dieci anni di attività da solista della cantante. Come anticipazione al disco sono stati pubblicati singoli La stessa e Trova un modo. Nella prima settimana di pubblicazione, l'album è stato certificato disco d'oro per aver venduto oltre 25.000 copie.Emma Marrone, vince la nona edizione di Amici 2010. Come Alessandra Amoroso anche lei ha avuto un enorme successo nel mondo vendendo oltre un milione di copie tra album e singoli. Partecipa al Festival di Sanremo per due volte: una con i Modà, piazzandosi al secondo posto, e una con il brano Non è l’Inferno con cui ha vinto. Il legame con la scuola di Maria De Filippi dura negli anni tanto da essere direttore artistico di Amici per diversi anni insieme a Elisa. Nel 2019 ha pubblicato il sesto album Fortuna, anticipato nel mese di settembre dal singolo Io sono bella. Il disco è stato in seguito promosso anche dal secondo singolo Stupida allegria, uscito il 6 dicembre.Denny Lodi, vince Amici come ballerino. Con i soldi vinti compra un bar per i genitori e a causa di alcuni infortuni è costretto a lasciare l’America dove aveva vinto un contratto con la compagnia Complexions. Non abbandona il mondo della danza, anzi diventa nel 2012 Direttore dell’Accademia di Danza di Crema. A gennaio 2014 la coreografa Veronica Peparini lo chiama per interpretare il ruolo di Paride in "Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo".Il suo debutto avviene nel 2006 partecipando al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Davvero. Nel 2011 vince la decima edizione di Amici di Maria De Filippi nella categoria canto. Ha venduto oltre 30.000 copie dei suoi dischi. Ha pubblicato tre album, ma è soprattutto nella veste di autore che ha tratto grandi soddisfazioni: ha scritto brani per Paola e Chiara, ha scritto nel 2012 con Francesca Michielin il brano Riflessi di me, nel 2013 scrive Limpido per Laura Pausini.Vincitore dell’undicesima edizione di Amici, del 2012, nella categoria ballo, ottiene una borsa di lavoro per sei mesi di studio presso la Millennium Dance Complex di Los Angeles.Gira il mondo e si esibisce al fianco di artiste come Taylor Swift e Jennifer Lopez, torna ad Amici 15 in qualità di professionista ad Amici 15, insieme a Stefano De Martino.Vincitore dell’undicesima edizione di Amicinel 2012 per la categoria canto. Ha una carriera controversa, dopo il singolo Sport prodotto da Mara Maionchi, sparisce ma non molti sanno che ha seguito la strada della scrittura e infatti è diventato autore di artisti famosi, e ha partecipato alla realizzazione del singolo di Emma "Io sono Bella" assieme a Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Piero Romitelli.E' il primo rapper ad entrare nella scuola di Amici. Nel 2013 vince la dodicesima edizione. Moreno si è imposto nel freestyle vincendo concorsi regionali e nazionali, tra cui nel 2011 la competizione del Tecniche Perfette, gara in cui è il rapper più decorato, mentre nel 2012 partecipa ad MTV Spit arrivando fino alla semifinale. Nel 2014 è ritornato ad Amici di Maria De Filippi in veste di direttore artistico e ha pubblicato il secondo album in studio Incredibile. Nel 2015 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Oggi ti parlo così.Vince Amici 2014, incide due album "Libere" e "Sono ancora io"e nel 2016 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Giovanni Caccamo con il singolo Via da qui classificandosi terza.Il 24 aprile 2020 pubblica Supereroi, primo singolo realizzato con l'etichetta indipendente Sunyum Kim/Ora Label.Il trio composto da Antonio "Stash" Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona, è il primo gruppo a partecipare e vincere la quattordicesima edizioneAmici 2015. Nella stessa edizione c'è anche Mattia Briga, cantante che firma attualmente anche su una rubrica Leggo. Nel 2018 gareggiano al Festival di Sanremo con Frida (mai, mai, mai), primo brano in carriera totalmente in lingua italiana. Nel 2018 Stash diventa professore e giudice nel talent show Amici di Maria De Filippi. Il 15 maggio 2019 esce la collaborazione Pensare male con Elodie; il singolo riceve la certificazione di disco di platino e raggiunge la posizione 24 della Top Singoli.Vince la quindicesima edizione di Amici, nella stessa edizione c'è anche Elodie. Di origini statunitensi dopo il programma ha pubblicato 2 album ed ha avuto diverse collaborazioni. Con il rapper Rocco Hunt ha inciso il brano Prego per il film Oceania e L’Italia per me con J-Ax e Fedez. Nel febbraio 2017 Sylvestre ha partecipato tra i Campioni al Festival di Sanremo 2017 con il singolo Con te, da lui scritto insieme a Giorgia, giungendo in finale e piazzandosi al sesto posto.Nel 2019 dopo una lunga pausa torna con il sicongolo "Parolacce".Andreas entra ad Amici nel 2015, ma a causa di un grave infortunio deve abbandonare la scuola. Il suo talento non passa inosservato e Maria De Filipp gli permette di partecipare ai casting l’anno successivo. Muller entra nella scuola e vince la sedicesima edizione Amici. Ha partecipato alla tour italiano di Claudio Baglioni per i suoi 50 anni di carriera “50 AL CENTRO tour” curato da Giuliano e Veronica Peparini, con cui è legato sentimentalmente. E' uno dei ballerini professionisti della scuola più amati dal pubblico.Vero nome Filippo Maria Fanti ha vinto la diciassettesima edizione di Amici 2018. Il brano inedito Nera, anch’esso presentato nel corso della trasmissione televisiva, è stato lanciato come singolo il 1º giugno, ottenendo la seconda posizione della Top Singoli e venendo certificato triplo disco di platino dalla FIMI per le oltre 150.000 copie venduteNel 2019 partecipa al Festival di Sanremo di Claudio Baglioni con il brano La ragazza con il cuore di latta.Cantante, tenore e polistrumentista italiano, vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi.Nel 2010 ha partecipato al talent show in onda su Rai 1 Ti lascio una canzone duettando con vari cantanti e vincendo l'edizione con gli altri concorrenti. Nel 2019 veste i panni di coach della squadra blu della prima edizione di Amici Celebrities. Saràuno dei protagonisti di Amici Speciali in onda da venrdì 15 maggio 2020.Cantautrice italo brasiliana, bilingue è la vincitrice di Amici 19. Nata a Viadana (Mantova), vive a Milano. Ha cominciato ad appassionarsi al canto e alla musica sin da piccola. È autodidatta. Nel 2016 ha partecipato al talent “X Factor” nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto. Ad oggi ottiene il record per aver raggiunto la posizione più alta in radio subito dopo l'uscita dal talent. Come Alberto Urso, anche Gaia parteciperà ad Amici Speciali.