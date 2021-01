Didattica a distanza e nostalgie degli studenti: il video del professore veneto che ha conquistato il ministro

VERONA - L’istituto Medici di Legnago (Verona) di nuovo protagonista della musica grazie al prof. Alex Fusaro. In attesa del rientro sui banchi di scuola, i sentimenti e stati d’animo degli studenti sono diventati una canzone che ha ricevuto i complimenti anche del Ministro all’Istruzione Azzolina. Si tratta di “Lezioni Online”, il nuovo singolo del prof. cantautore che si è fatto conoscere in questi anni per i suoi testi che raccontano le emozioni degli adolescenti e il mondo della scuola.

«Con Lezioni Online pubblicata su youtube a dicembre» racconta il docente dell’Istituto Medici «descrivo com’è la vita a scuola in questo difficile momento, con la didattica a distanza. L’idea è nata stando per giorni da solo in un’aula vuota a insegnare collegato su Meet. Mi mancava vedere gli studenti dal vivo».

Come un mantra nel brano è ripetuta più volte la frase «sono connesso ma non è lo stesso».

Giacomo Spoladore, 20 anni, è il videomaker padovano di Borgo Veneto che ha realizzato il video musicale che racconta le emozioni degli studenti al tempo della didattica a distanza.

