A Viareggio un museo dedicato alla radio. Un percorso per i 50 anni della Federazione italiana ricetrasmissioni

Sarà un vero e proprio museo dedicato alla radio sarà inaugurato sabato 30 ottobre a Viareggio (Lucca). I festeggiamenti per la sua inaugurazione corrisponderanno a quelli dei 50 anni della Federazione italiana ricetrasmissioni che vedrà anche un convegno sul tema 'Comunicare l'emergenza'. Presso il Gran Hotel Royal di Viareggio, dalle 10.00 alle 18.00 di sabato 30 e fino alle 13.00 di domenica 31 ottobre, la sala Turandot ospiterà 40 apparati rappresentativi dell'evoluzione della radio nel corso di questi ultimi cinque decenni, si spiega in una nota. Un percorso storico e tecnologico dei 50 anni che rappresentano anche l'arco temporale della vita della Fir Cb.

APPROFONDIMENTI ROVIGO PAY Il turismo punta sull'archeologia PASSAGGI A NORDEST Cento anni fa Albert Einstein arrivò a Padova: ecco lo scopo e...

Un passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale, dai primi apparati meglio noti come 'baracchini', fino alle bande di frequenza più moderne, impiegate soprattutto nel corso di emergenze nazionali e internazionali ma non solo. Le radio provengono dalle collezioni delle note aziende di telecomunicazioni Sinora e Midland e dai 'musei privatì delle singole associazioni federate Fir. Si potrà seguire la presentazione del museo anche in diretta streaming sui canali social, Facebook e YouTube, della Fir Cb a partire dalle 10.00 di sabato 30 ottobre.

Dalla birra alla zucca alla pista sul ghiaccio: a Vicenza esplode la festa