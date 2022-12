Veronica Gentili, perché la giornalista non è più alla conduzione di Controcorrente? Al suo posto Alessandra Viero: la decisione di Mediaset

Controcorrente non va in vacanza per le feste natalizie: ieri sera, mercoledì 28 dicembre, il programma di approfondimento politico di Rete 4 è andato regolarmente in onda. Ma perché Veronica Gentili non era alla conduzione di Controcorrente? Al suo posto infatti i telespettatori si sono trovati Alessandra Viero, giornalista e conduttrice di Quarto Grado. E sarà così anche per la puntata del 4 gennaio.

Controcorrente, Veronica Gentili ha lasciato il programma?

Ma sono stati in molti a chiedersi il motivo per il quale la Gentili non fosse in onda. Non sembrano esserci motivazioni preoccupanti dietro questa pausa dal programma, ma semplicemente una momentanea pausa natalizia. Veronica Gentili infatti non sembra essere stata sostituita da nessuna altra conduzione di programmi. Quindi probabilmente dietro la sua assenza c'è solo la decisione di Mediaset di trasmettere Controcorrente anche nel periodo delle feste, giorni che probabilmente entravano in conflitto con le ferie della giornalista. Si tratta quindi, con ogni probabilità, di una pausa momentanea, dopo le feste dovrebbe tornare tutto come prima. E la Viero non è la prima volta che entra in sostituzione della collega.

Chi è Alessandra Viero

Al posto della Gentili come abbiamo detto c'è stata (e ci sarà anche il 4 gennaio) Alessandra Viero. Chi è?La giornalista è da 8 anni il volto di Quarto Grado assieme a Gianluigi Nuzzi. Classe '81 di Alessandra laureata in Giurisprudenza, ma che ha iniziato la sua gavetta da giornalista con le testate locali già prima di completare gli studi. È giornalista professionista dal 2006, dopo aver lavorato per testate ed emittenti radio e tv locali approda a Mediaset. Nel 2011 diventa una delle conduttrici di punta di TGcom24, nel 2013 fa parte della redazione di Studio Aperto, dove conduce il tg. Dal 4 ottobre 2013 prende il posto di Sabrina Scampini nella conduzione di Quarto Grado su Rete4.