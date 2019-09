Il dramma di Paola Perego: «Ero in macchina e non entrava più l'aria...»

di Emiliana Costa

Paola Perego, il dramma segreto a Verissimo: «Ero in macchina e non mi entrava più l'aria...». Oggi pomeriggio, Paola Perego si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin. E ha parlato di un momento molto delicato della sua vita.- spiega Paola Perego -.E poi subentra la paura della paura. Io lo chiamo il mostro. Chi ha gli attacchi di panico si vergogna, perché si sente debole. Se tu ne parli, è più facile. Si può guarire con l'analisi. Io per anni non ho guidato. Sto scrivendo un libro sugli attacchi di panico».Paola Perego parla anche della storia d'amore con Lucio Presta, che dura da 23 anni: «Dopo sette mesi che stavamo insieme gli ho detto 'Sarai comunque la persona più importante della mia vita'. Siamo complici.».