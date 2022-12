Verissimo, stop per Silvia Toffanin: Mediaset cambia tutto. Il motivo. Domani al suo posto un film oggi lo speciale "Le storie": gli ospiti

Stop per Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin oggi non andrà in onda. il motivo? Alcuni programmi Mediaset si fermano per le feste di natale, e tra questi c'è anche Verissimo. I telespettatori oggi dovranno accontersi de: Le storie. Si tratta di una sorta di best of, in cui vengono racchiuse tutte le migliori interviste dell’anno che verrà trasmesso a partire dalle 14.10.

Il The best parte con l'intervista a Paolo Bonolis. Per il conduttore di Avanti un altro quello nel salotto di Verissimo è stato un racconto della sua vita, come poche volte prima aveva fatto. Dal rapporto con la moglie Sonia Bruganelli all'arrivo del nipotino, Paolo è riuscito (qualora ce ne fosse ancora bisogno) a conquistare tutti.

Verissimo - le Storie: gli ospiti

Poi ci sarà Cristina D’Avena, che nel 2022 ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera con il suo nuovo album 40 – Il sogno continua, ma anche Romina Power, accompagnata dalle sue due figlie, Cristel e Romina Carrisi. Le tre donne si raccontano in un’intervista inedita, dalla quale emergono molti aspetti della loro vita privata e professionale. Poi Arisa e Marcel Jacobs, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, che a Verissimo racconta la sua storia d’amore con Nicole Daza, coronata nel 2022 dal matrimonio.

Domani cosa andrà in onda

E domani cosa andrà in onda al posto di Verissimo? A sostituire il talk ci sarà un film. Domenica, 18 dicembre, alle ore 16:00 subito dopo Amici di Maria De Filippi, con il film dal titolo andrà in onda Ti va di ballare? con Antonio Banderas. Al centro la vera storia di Pierre Dulaine.

Silvia Toffanin tornerà su Canale 5 dal 2023.