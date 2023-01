Verissimo, l'intervista a Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus): la verità sul giallo del no della Toffanin a Sanremo 2023. Tutti gli ospiti

Terminate le festività Verissimo torna a regime. Questo weekend doppio appuntamento con gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin. E se ieri le storie di Vanessa Incontrada, Francesco Arca e Sergio Muniz, e soprattutto quella di Valentina Persia, hanno tenuto incollati al televisore milioni di telespettatori oggi gli ospiti della puntata non saranno da meno.

Verissimo, riflettori puntati sull'intervista alla moglie di Amadeus

Nella puntata di Verissimo di domenica 8 gennaio 2023, in trasmissione da Silvia Toffanin, (come si legge sul sito Mediaset) sarà presente anche Giovanna Civitillo. Per la prima volta tra gli ospiti del programma su Canale 5, Civitillo concederà alla presentatrice veneta – così anticipano dal programma in una card su Instagram – «un' intervista ricca di sorprese e di grandi emozioni». Peraltro, l’intervista andrà in onda anche dopo il recente tam tam per l’eventuale ospitata di Toffanin al prossimo Festival di Sanremo 2023. Il confronto potrebbe quindi riservare confessioni inedite. Piccola grande curiosità? A quanto pare, Amadeus e la moglie vivono a Milano, al quindicesimo piano di un moderno grattacielo tra Corso Sempione e la zona ‘ex fiera’, a due passi dalla Rai e dal nuovo quartiere City Life*.

Gli ospiti di oggi

Nella puntata di domenica 8 gennaio, Silvia Toffanin farà una lunga intervista a Maurizio Costanzo. Un’occasione unica per il pubblico di Canale 5 nella quale Costanzo presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Smemorabilia”.

Seguirà il racconto sincero del cantante Riccardo Fogli, espulso al GF Vip. Sempre in tema reality, arriva Patrizia Rossetti e la coppia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Riflettori puntati sull’incontro tra Silvia Toffanin e Giovanna