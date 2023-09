Verissimo, anticipazioni 23 settembre: da Federica Panicucci a Yimaz di Terra Amara, tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Nuovo weekend, nuovo appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 alle 16.30 in programma con un doppio appuntamento sabato 23 e domenica 24. Rivelazioni inedite e storie personali saranno regalate in esclusiva ai telespettatori grazie alle interviste della padrona di casa, pronta ad accogliere gli ospiti di oggi.

Verissimo, ospiti 23 settembre

Vediamo allora tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntata di sabato 23 settembre 2023.

A pochissime ore dalla nuova edizione di Tù sì que vales, Verissimo accoglierà i conduttori del talent Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile con tante anticipazioni e dettagli inediti. Per tutte le fan della popolare soap turca Terra Amara, la puntata di Verissimo di oggi sarà un'occasione unica per conoscere in anteprima i retroscena della serie: ospite della Toffanin sarà infatti l'attore Uğur Güneş, che parlerà dell'uscita di scena del suo personaggio, Yilmaz, e dei suoi progetti per il futuro. Attesissima anche la presenza di Federica Panicucci, la conduttrice ed ex showgirl pronta a ripartire da lunedì prossimo con Mattino Cinque News. Silvia Toffanin intervisterà poi Annalisa Minetti e i neo sposi Gessica Notaro e Filippo Bologni. Nell'appuntamento di oggi ci saranno anche ci saranno anche Gabriela e Giuseppe, che con la loro storia d'amore hanno dominato quest'estate Temptation Island. La storia tra i due è culminata la scorsa settimana negli studi di Uomini e donne con una meravigliosa proposta di matrimonio.