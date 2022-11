Un grande appartamento borghese, elegante, sobrio. Parquet e cotto, quadri d'autore, foto di famiglia, libri, chitarre e, dispiegata davanti al terrazzo, la stupefacente cartolina di Roma a 360 gradi: se non fosse un'immagine retroproiettata su un telone e se non si sapesse che l'intero ambiente è opera dello scenografo Giuliano Pannuti, si potrebbe credere di essere a casa di Carlo Verdone, al Gianicolo. «Con la complicità della mia governante Anna Maria hanno fotografato e riprodotto tutto, perfino i ritratti con dedica di Vasco Rossi», esclama Verdone negli studios Videa, a Prima Porta. Siamo sul set di Vita da Carlo 2, seconda stagione della serie che, tra verità e finzione, sorprese e molte risate, racconta le avventure dell'attore e regista romano, 72 anni. «Una vita, la mia, scandita anche nella realtà da problemi, amici bravissimi a mettersi nei guai, imprevisti», racconta ironicamente sconsolato Carlo, «ormai lo spazio per i miei tic e le mie manie si riduce sempre più».

Le riprese continueranno fino a Natale e le 10 puntate, dirette da Verdone alternato al regista 35enne Valerio Vestoso, si vedranno l'anno prossimo in streaming su Paramount +, mentre la prima stagione aveva riscosso un successo clamoroso su Prime Video. «Normale avvicendamento su un mercato che registra ogni anno l'ingresso di nuove piattaforme», spiega Luigi De Laurentiis che con il padre Aurelio produce la serie. «Paramount + ci ha corteggiati molto bene, investe tanto». Nel cast tornano Max Tortora nei panni del nevrotico amico del protagonista, Caterina De Angelis che fa la figlia («è incinta, ma non vuol rivelare di chi»), Monica Guerritore nella parte dell'amatissima ex moglie Gianna, Antonio Bannò, Maria Paiato. Sono invece new entry il cantante Sangiovanni, Ludovica Martino, Mita Medici, Stefania Rocca e non mancano le guest star nel ruolo di sé stesse: Maria De Filippi, Ibrahimovic, Claudia Gerini, Gabriele Muccino, Christian De Sica.

Niente più politica, «è stata bannata», spiega Carlo: la seconda stagione inizia infatti con la sua rinuncia a fare il sindaco di Roma a dispetto dei sondaggi trionfali. «Capisco che la politica, con la sua perfidia, non fa per me», spiega l'attore, «così mi metto in testa di fare qualcosa di mai fatto prima: voglio dirigere un film d'autore intitolato Maria F come il personaggio della giovane prostituta che rievoco nel mio libro autobiografico La carezza della memoria».

È una storia «carica di tenerezza» ma l'esilarante produttore terra-terra (Stefano Ambrogi) storce il naso e, nella speranza di trascinare i giovani al cinema, scrittura la popstar Sangiovanni per il ruolo di Carlo da giovane. «È una vera follia, cosa c'entra con me un 19enne vicentino? In più è talmente timido, inesperto e fragile da esitare ad accettare la parte», rivela Verdone. Sangio, tuta colorata e unghie color gesso, lo guarda rapito: «Piano piano però mi convinco a girare il film mentre cresce lo sconcerto di Carlo», racconta divertito l'interprete di Malibù e tante altre hit. L'esperienza di attore gli piace: «Per me, che sono passato dai banchi di scuola al successo in pochissimo tempo, la cultura del lavoro di Verdone è un esempio gigante», dice con sincerità. S'intenerisce il regista: «Sangiovanni non somiglia a nessun altro. A volte non lo capisco, altre mi colpiscono i suoi ragionamenti profondi. Pare uscito da un film di Godard».



IL RETROSCENA

Il regista rivela che non avrebbe voluto realizzare la seconda stagione. «Poi il successo della prima mi ha convinto. Finché non ho il riscontro, ho sempre paura di non essere adeguato... ma sono felice di aver rotto il ghiaccio della serialità». Cosa scopriremo di lui? «Che con gli anni ho imparato a commuovermi. Io, freddo per natura, sono diventato ipersensibile, emotivo. In una scena mi è scappata una lacrima vera». Promette: «Prima o poi un film d'autore lo farò». Intanto, in Vita da Carlo 2 ha riprodotto alcune situazioni reali. «Ci ho messo anche gli stalker che prendono di mira noi personaggi famosi. Uno mi spediva delle buste piene di polvere bianca. Per fortuna ora è in galera. Voglio scrivere un libro con tutte le cose più folli che mi sono capitate. Altro che cinema».