di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a Sanremo. A diciannove anni dall'ultima volta, il cantautore romano torna sul palco dell'Ariston, anche in questa occasione come super ospite. Venditti celebra i 40 anni dell'album Sotto il segno dei pesci, duettando conNel 2000, Venditti - che non ha mai gareggiato a Sanremo - fu chiamato dacome super ospite a Festival. All'epoca cantò Che tesoro che sei e Su questa nave chiamata musica.