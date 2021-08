Vasco Rossi non andava al massimo, ma è caduto ugualmente: spalla lussata. Che cosa è successo

Vasco Rossi non stava andando al massimo e non stava nemmeno tentando manovre spericolate, ma fatto sta che è caduto con la bicicletta mountain bike che ama spesso inforcare nei dintorni di Zocca (Modena) e anche nei boschi e nelle pinete dove lo portano i tour. Morale: la spalla destra lussata e addio alla bici per un po'. E' stato lo stesso Blasco, 69 anni, a presentarsi con il tutore ai fans dopo l'incidente: “Breaking news, mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta… per fortuna niente di grave… un male boia però😉 #vogliounavitaspericolata

Vasco Rossi, spalla lussata