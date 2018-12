Vasco Rossi fa visita ai bimbi malati di cancro: «Mi date tanta energia»

La famiglia è povera: tutto il paese si mobilita per ristrutturare la casa

non trattiene la commozione davanti ai bambini dell'ospedale. Il cantante ha fatto visita ai pazienti del reparto di chemioterapia e appena è entrato, presentandosi come ili fan hanno intonato una delle sue canzoni più famose, "Albachiara".«Qui c'è la verità della sofferenza che fa riflettere e dà energia», ha detto Vasco Rossi augurando ai bambini malati buone feste e una pronta guarigione. Il rocker partecipava all'iniziativa 'Star-therapy' dell'Associazione Ansabbio per portare conforto ai bimbi in cura a pochi giorni dal Natale.«Un'esperienza - ha aggiunto - che arricchisce, mi dà un sacco di energia e vengo anche volentieri per quello. Se posso portare un po' di conforto, allegria, gioia... Noi in fondo portiamo un po' di gioia come musicisti, facciamo questo sempre facendo la musica. Venire qui vedere queste realtà sono cose che fanno riflettere e fanno capire che, in fondo, tante cose sono solo delle sciocchezze, tante cose sono solo fesserie dicevo una volta».