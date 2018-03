Vasco Rossi contro i «social-mentecatti» su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vasco Rossi si sfoga su Facebook. E lo fa con un post contro quelli che definisce i «social-mentecatti». «Chiari..menti ..!! Ai pochi, sempre comunque molto attivi e rumorosi sui social, che sostengono dovrei ringraziare qualcuno o loro per primi !?? Per quello che sono o per quello che ho realizzato rispondo che io ringrazio sempre e solo il cielo e la chitarra !!», scrive in un post.«Sono io che scrivo le canzoni e ci metto dentro la mia anima ! Non le scrivo per compiacere Ma per Komunicare. Nessuno è obbligato a venire ai miei concerti E non devono piacere a tutti !» puntualizza. «Ai social-mentecatti che mi immaginano nelle mani di altri o pensano di sapere come devo comportarmi Rispondo che Vasco Rossi sono io Non è un nome d'arte La faccia è la Mia Sono sempre io che alla fine faccio le Scelte, prendo le Decisioni ed è solo Mia la Responsabilità !».«Nessuno mi può condizionare», conclude il rocker, dicendosi sicuro che «il mio popolo che mi conosce bene LO SA !!!».