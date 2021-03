La scelta del Komandante pesa più di quella del clan Ferragnez? In apparenza, l'appoggio di un rocker non certo nato con i social come Vasco Rossi, con i suoi 1,7 milioni di follower, dovrebbe essere meno efficace dello schieramento di Chiara Ferragni, capace di spostare le preferenze di 22,7 milioni di seguaci. Ma così non è stato, per la gioia di tanti appassionati della musica rock, genere di cui troppe volte è stata decretata (a sproposito) la morte prematura. Vediamo perché.

Vasco Rossi e i complimenti ai Maneskin: «A Sanremo vince il rock, bisogna continuare a fare grande musica»

Quanto hanno pesato i social nella vittoria dei Måneskin a Sanremo? Ermal Meta, almeno nei giorni immediatamente precedenti alla finale, era dato per favorito. La sua canzone, “Un milione di cose da dirti”, è un brano ben scritto, ben interpretato, e anche rassicurante, per chi vede in Sanremo il regno della canzone melodica e romantica all’italiana. Che poi la cantasse un “nuovo” italiano (Ermal, come sappiamo, è di origine albanese), sembrava un segno dei tempi, un esito auspicabile e molto probabile, dopo la vittoria di Mahmood (a sua volta italo-egiziano) due anni fa.

Chiara Ferragni, con il pancione d’ordinanza, ha schierato una potenza di fuoco considerevole, con un video in cui invitava con fare sornione a votare per la canzone di suo marito Fedez e Francesca Michielin, “Chiamami per nome” (un titolo che ricorda il film di Guadagnino), che ha ottenuto 407mila “like” (molti dei quali si sono tramutati in voti), e ha sparato nuove cartucce con un altro post, in cui posava con le sagome di cartone dei due concorrenti, e si diceva rincuorata al fatto che il congiunto era apparso “meno agitato”. Risultato: quasi 700mila “mi piace” e 2789 commenti. Molti commenti duri sui social: l'endorsement è apparso, a molti, un aiuto "scorretto" da parte di una influencer popolarissima. Un esempio: “Dormi sereno Federí, se vinci è solo per quello”.

Nel frattempo, Ermal Meta cercava di chiamare a raccolta i suoi 591mila follower di Instagram: “Vi ho sentito forte forte”. Ma era una lotta impari (e forse, nei post, sarebbe stato meglio invitare direttamente al voto).

Poi è successo qualcosa che ha scompaginato tutti i pronostici. Vasco Rossi si è schierato con la band romana, e il loro definitivo brano “Zitti e buoni”, con tanto di video della performance televisiva e di testo della canzone: “Parla la gente, purtroppo parla, non sa di che cosa parla…” L’endorsement ha raccolto 594mila like, e ha fatto breccia nella Rete, tanto che #Maneskin è diventato l’hashtag di tendenza su Twitter (oltre 34mila tweet), subito seguito da #Victoria (106mila tweet solo per lei), la bella bassista diventata virale anche e soprattutto per le parolacce (di gioia) proferite sul palco.

Fedez ha risposto piccato alle polemiche (con tanto di esposto alla Procura del Codacons) di chi lo ha accusato di avere sfruttato i follower della moglie per scalare la classifica generale. «Ci sono state altre “scalate” - ha detto - Madame ad esempio, che è salita di dieci posizioni». In ogni caso, «è una polemica sterile, cosa vi aspettavate da mia moglie?». Se la gode, intanto, il komandante:

Vincono i MÅNESKIN 💪💥🤟

Il Popolo del ROCK ha Votato‼️🤟🎸

... KOM...plimenti‼️‼️‼️

Twitter è stato un vero campo di battaglia: oltre 810mila tweet, dall’inizio della finale. In termini di social, Sanremo è in grande ascesa, rispetto all’anno scorso: i tweet sono aumentati del 122%. Il picco è stato proprio con l’annuncio della vittoria dei Måneskin - parola danese traducibile in italiano come chiaro di Luna - quando si sono registrati seimila tweet al minuto. Intanto la band romana si gode la vittoria, arriva a un milione di follower su Instagram e annuncia: “Abbiamo fatto la rivoluzione”. Chapeu.

