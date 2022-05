Vangelis, morto il premio Oscar di "Momenti di gloria": la celebre musica che immortala (al rallentatore) una corsa

Il suo "Momenti di gloria" scritto per il film premio Oscar "Chariots of Fire" è stato una delle colonne sonore più conosciute degli anni '80 e uno dei brani più celebri al mondo. Il suo autore, il compositore greco Vangelis, è morto all'età di 79 anni nella tarda serata di martedì in un ospedale francese. Non si conosce la causa del decesso.

Evangelos Odysseas Papathanassiou era nato nel 1943 a Volos. Dopo un inizio con gruppi rock locali, partì per Parigi all'età di 25 anni, unendosi a un esodo di giovani artisti in seguito al colpo di Stato del 1967 che insediò una giunta militare in Grecia. Mentre si trovava lontano da casa, sperimentò i nuovi sintetizzatori elettronici.

Si trasferisce poi a Londra dove crea un suo studio di registrazione. È lì che scrive la colonna sonora di "Chariots of Fire", la storia del trionfo di un gruppo di corridori britannici ai Giochi Olimpici del 1924, prende forma. La famosa sequenza che apre il film con gli atleti britannici che corrono sulla spiaggia è stata girata nel 1980 sulla West Sands Beach a Fife, Saint Andrews, in Scozia.

I suoi battiti pulsanti di sintetizzatore e la sua melodia hanno reso la sequenza di apertura al rallentatore di un gruppo di atleti che corre lungo una spiaggia una scena celeberrima e un modello inconfondibile per raccontare lo sport con scene al rallentatore.

Vangelis ha dichiarato che la colonna sonora, che gli valse un Oscar e rimase in cima alle classifiche per settimane, era in parte un omaggio a suo padre, che era stato un appassionato corridore dilettante. Ma era anche un po' sprezzante dell'enorme popolarità di cui godeva. «È solo un altro pezzo di musica», disse a un intervistatore.

Vengelis scrisse le musiche anche per "Missing", diretto da Costa-Gavras, e per il film di Ridley Scott "Blade Runner".