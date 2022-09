Vanessa Incontrada e l'abito (super criticato) al Tim Music Awards: web scatenato, cosa è successo

Vanessa Incontrada ancora una volta sotto attacco degli hater dopo la serata ai Tim Music Awards, dove è stata presentatrice insieme a Carlo Conti. La showgirl spagnola è finità sotto la lente di ingrandimento degli odiatori sui social per l'outfit scelto, e la ricerca più cliccata su Google è divenuta "Vanessa Incontrada incinta?". Colpa del vestito scelto, che non ha reso giustizia a Vanessa.

Le critiche a Vanessa Incontrada

Tantissime le critiche al vestito scelto da Vanessa Incontrada per la serata. «È brava simpatica e bella, ma doveva scegliere un abito diverso», «Col massimo rispetto e tatto ma chi cavolo è lo stilista di Vanessa Incontrada, ogni volta abiti che non la valorizzano», e ancora «Ma chi la veste Vanessa Incontrada? Vabbè che è ingrassata ma può vestirsi più carina». Il tenore dei messaggi è tutto su questa linea. La presentatrice, sempre brava e disinibita sul palco, non convince tuttavia i suoi fan per l'outfit, ritenuto «poco adeguato». E gli hater sui social non perdonano.

Con Rossano un periodo di rilfessione

Pochi mesi fa il settimanale Nuovo Tv aveva pubblicato una foto di Vanessa Incontrada, che aveva fatto gridare allo scandalo, soprattutto per le critiche che aveva suscitato nei confronti della forma fisica della spagnola. E ieri il tema è tornato d'attualità. Un periodo non facile dunque, anche per le difficoltà con il compagno Rossano Laurini: «Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti», le sue parole.

Comunque chi veste Vanessa Incontrada secondo me ha bevuto. Dai stasera è imbarazzante. #TIMMusicAwards — Sammytuttofare (@sammysonoio) September 10, 2022

Ogni volta che Vanessa Incontrada sceglie un outfit, uno stilista improvvisamente muore. #TIMMusicAward — Chiaroscura 🖤 (@Chiaroscura1) September 9, 2022