Vanessa Incontrada torna in tv nei panni di un vice questore

Vanessa Incontrada torna sul set per una fiction tv che andrà in onda su Mediaset. Sono infatti iniziate le riprese di «Fosca Innocenti», prodotta da Banijay Studios Italy per il Biscione. La Incontrada copre il ruolo della protagonista, vice questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Il primo ciak a Roma e successivamente il set si sposterà ad Arezzo, ambientazione della serie che sarà trasmessa su Canale 5.

Le riprese saranno realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo. Il titolo internazionale della serie è «Fosca - A Tuscan policewoman». Prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, il soggetto e la sceneggiatura sono di Dido Castelli e Graziano Diana. Fabrizio Costa è il regista della serie.

Si tratta di una serie dove il realismo poliziesco e i paesaggi della Toscana si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale. Vanessa Incontrada interpreta la protagonista Fosca Innocenti, vice questore che vive in un casolare di campagna ereditato dal padre e circondato da campi di girasole; ama andare a cavallo, ma, soprattutto, ha un gran fiuto, un istinto straordinario che la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi intricati casi. Qual è il punto debole della nostra protagonista? Il suo migliore amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca, titolare dell'enoteca vicina al commissariato. Tra loro è veramente solo amicizia o c'è qualcosa di più? La decisione di Cosimo di partire per New York rimetterà tutto improvvisamente in discussione…