Vanessa Incontrada: «Io a Sanremo? Perché no, so cosa significa per gli italiani»

Sul web gira già una petizione e in tanti la vorrebbero vedere calcare il palco dell'Ariston. Ma dal canto suo, Vanessa Incontrada non si sbilancia pur aprendo uno spiraglio. «Ho tanti impegni in futuro, so cosa significa Sanremo per gli italiani, conosco il valore di Sanremo e perché no?» ha spiegato lei stessa questa mattina alla presentazione, a Milano, dello show "20 anni che siamo italiani", che da domani sera debutterà su Rai1 assieme a Gigi D'Alessio per raccontare i loro primi vent'anni da "italiani". Uno show articolato in tre serate con tanti ospiti, aneddoti e momenti divertenti. «Io continuo con tutto quello che devo fare - sottolinea Incontrada -. Sanremo sappiamo tutti il valore che ha, io so cosa significa e qual è la sua bellezza».

